Samsung presenta funzioni SmartThings avanzate per display B2B

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) (Adnkronos) – Barcellona diventa la vetrina delle ultime innovazioni diElectronics in occasione dell'Integrated Systems Europe (ISE) 2024, dove l'azienda svela come la sua piattaformasi appresta a rivoluzionare il mondo deiB2B, delineando il futuro della connettività aziendale. Lazione, denominata "for Business", ha messo in luce i progressi signifcativi

A che ora inizierà la Diretta della presentazione Samsung Galaxy S24 oggi 17 gennaio per noi italiani? Come sarà possibile seguire tutto l’evento ... (optimagazine)

La presentazione a Barcellona, denominata 'SmartThings for Business', ha messo in luce i progressi offerti dalla piattaforma IoT e riafferma l'impegno di Samsung verso soluzioni di digital signage sem ...La Samsung HW-S800B/ZF è una soundbar con subwoofer wireless dalle grandi potenzialità, ottima per migliorare l’audio in qualsiasi contesto. L’offerta su Amazon ...Tempo di lettura: 2 minuti. Samsung sta cercando di abbattere i costi dei suoi display pieghevoli attraverso un metodo innovativo di creazione delle cornici. Secondo un rapporto di The Elec, Samsung ...