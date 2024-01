Samsung porta in Italia i nuovi prodotti audio video | per la casa e l' outdoor

Per chi desidera acquistare un Frigorifero Samsung di ultima generazione con ottimo rapporto qualità/prezzo, c’è un’ offerta da non perdere su ... ()

Tra le novità "nascoste" della One UI 6.1 dei Samsung Galaxy S24 c'è il supporto a Chromecast all'interno di Smart View : ecco come ... (tuttoandroid)

Il team di sviluppatori di Samsung si prepara a rilasciare One UI 6.1 per altri smartphone e nelle scorse ore è arrivata un'altra ... (tuttoandroid)

La Samsung HW-S800B/ZF è una soundbar con subwoofer wireless dalle grandi potenzialità, ottima per migliorare l’audio in qualsiasi contesto. L’offerta su Amazon ...Oggi è l'ultimo giorno per approfittare dello Star Club! Approfittate dell'offerta sulla Samsung smart tv 4K da 55 pollici.Tempo di lettura: 2 minuti. Samsung sta cercando di abbattere i costi dei suoi display pieghevoli attraverso un metodo innovativo di creazione delle cornici. Secondo un rapporto di The Elec, Samsung ...