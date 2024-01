Sampdoria | Pirlo vuole un difensore del Milan | telefonata per convincerlo

La Sampdoria non ha ancora mollato Luca Moro: nuovi contatti con il Sassuolo per l'attaccante, obiettivo di calciomercato di Andrea Mancini Non è ancora tram ...In cima alla lista dei desideri della Sampdoria per questa sessione invernale di calciomercato c`è chiaramente un difensore centrale. Il club ha appena chiuso.Svolta nel calciomercato della Sampdoria: Valerio Verre sarebbe molto vicino a trasferirsi al Como in uno scambio con un altro centrocampista… Valerio Verre ha rifiutato l’Hatayspor, ma sembra destina ...