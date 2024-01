Salvini | Assurdo Salis faccia maestra

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) 15.00 "che questain Italiala. Non può fare quel lavoro". Cosìa Repubblica. "Già nel 2017 questa signora aveva assaltato un gazebo della Lega a Monza. Vedete? Vi pare normale che unaelementare vada in giro per l'Europa, e adesso scopro anche in Italia, a picchiare e sputare alla gente?",dice."Sono preccupato che bambini di 67 anni stiano con un individuo del genere"."Se il reato l'ha commesso in Ungheria va processata in Ungheria.Sinistra ci dice di rispettare magistrati".

Per riportare Ilaria Salis in Italia si sta valutando “la possibilità di fare ricorso immediato alla Corte europea di Strasburgo per la violazione ... (tg24.sky)

“È Assurdo che questa Salis in Italia faccia la maestra. Non può fare quel lavoro”. “Se lei non può fare la maestra, allora lui non può fare il ... (ilfattoquotidiano)

“È assurdo che questa Salis in Italia faccia la maestra. Non può fare quel lavoro”. “Se lei non può fare la maestra, allora lui non può fare il ministro “. Salvini attacca, Elly Schlein risponde. Al c ...Matteo Salvini lo ha premesso senza giri di parole ...Infine, la considerazione riportata da Repubblica: "È assurdo che questa Salis in Italia faccia la maestra" ...Per Salvini il vero problema è che Ilaria Salis faccia la maestra in Italia: la Lega controcorrente mentre il governo cerca una soluzione.