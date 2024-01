Salto con gli sci | Coppa del Mondo Willingen 2024 Al femminile 4 vincitrici diverse in 4 gare sul maestoso trampolino dell’Assia

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Transizione brutale per ladeldicon gli sci. Si passa da unminuto a uno oltremodo imponente. Difatti nel fine settimana del 3 e 4 febbraio siggerà a(Germania). Ljubno, con il suo HS94 è uno “sgabello” in confronto alMühlenkopfschanze, ovverosia il Large Hill più grande dell’orbe terracqueo. Con un punto K fissato a 130 metri e un HS a 147, l’impiantoha dimensioni inferiori solo ai trampolini di volo. Le donne affrontano il contesto diper la terza volta nella storia. Qui non si scherza, soprattutto perché il vento può generare situazioni di pericolo reale. Citofonare Timi Zajc per avere informazioni al ...

Altri azzurri in gara in Arabia Saudita, USA, Belgio, Slovacchia e Spagna Dopo quella di Amsterdam dello scorso fine settimana, il 1° aviere scelto Lorenzo De Luca si presenta al via a Bordeaux nell ...Ecco perché l'accordo con i paesi Mercosur è (e resterà) bloccato. E perché non c'entra con le proteste degli agricoltori ...Jannik Sinner si sta godendo le tante e meritate celebrazioni per il trionfo ottenuto agli Australian Open. L'altoatesino è rientrato in Italia nella giornata di ieri, ha già incontrato le alte carich ...