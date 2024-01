Salto con gli sci Choi Heung-Chul | il ‘Kasai coreano’ A 44 anni sogna una medaglia olimpica nel 2026!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) C’è una storia che merita di essere raccontata, perché se da un lato può e deve essere considerata quella di untore (come lui stesso si definisce), dall’altro rappresenta un inno alla passione pura per lo sport, nonché alla volontà di non arrendersi neppure di fronte all’evidenza. Il protagonista della vicenda è, saltatore con gli sci sudcoreano. Nato il 3 dicembre 1981, in passato ha saputo essere competitivo anche nel massimo circuito. Si parla di un soggetto capace di bussare alle porte della top-ten in Coppa del Mondo e di attestarsi a più riprese in zona punti in un ampio arco temporale che va dal 1999 al 2010. Insomma, non si tratta di un parvenu. Tuttavia, il movimento sudcoreano non è stato in grado di tenere il passo con l’evoluzione della disciplina. Inoltre l’età, che per intenderci è ...