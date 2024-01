Salis | legali | valutiamo ricorso Corte Ue

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) 11.40 "Stiamo valutando la possibilità di fareimmediato allaUe di Strasburgo". Così all'ANSA uno deidi Ilaria, la 39enne milanese da quasi un anno detenuta a Budapest L'avv.Losco ipotizza la violazione dell'art.3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, "che è già costata altre condanne all'Ungheria", dice. "La violazione è palese, visto come è stata portata con un guinzaglio in aula". Il legale è rientrato in Italia dopo la prima udienza.A Budapest i genitori vedono la figlia e il nostro ambasciatore

«Una normativa europea c'è ed è attuabile: Ilaria potrebbe scontare gli arresti domiciliari in Italia. Non si sottrarrebbe al processo, anche se tornasse in ...