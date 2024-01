Salis | Schlein | da Salvini insopportabile paternalismo

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Roma, 31 gen. (askanews) – “La Lega anziché battersi per non vedere calpestata la dignità di una cittadina italiana si mette a rovistare nel suo passato, ancora prima che sia pronunciata sentenza ha già deciso la colpevolezza, e mette altre catene ai polsi e alle caviglie di Ilariarichiamando accuse su cui è già stata assolta. In questa nostalgia di Medioevo dove sparisce la presunzione di innocenzasi spinge ad affermazioni di un, ma se sostiene che chi è accusato di lesioni non possa fare la maestra allora viene da chiedergli come possa, chi è accusato di sequestro di persona, fare il ministro”. Lo afferma la segretaria del partito democratico EllyL'articolo proviene da Ildenaro.it.

Per Salvini il vero problema è che Ilaria Salis faccia la maestra in Italia: la Lega controcorrente mentre il governo cerca una soluzione.