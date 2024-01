Salis | Salvini | vanno chiesti giusto processo e detenzione civile

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Bruxelles, 31 gen. (askanews) – “E’ fondamentale chiedere condizioni dicivili, umane, rispettose, e un” per Ilaria, la cittadina italiana in carcere in Ungheria con l’accusa di aggressione violenta contro dei dimostranti di estrema destra. Lo ha affermato il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo, leader della Lega, parlando con i giornalisti a margine dell’evento “L’Europa e le Alpi”, oggi al Parlamento europeo a Bruxelles. “Spero – ha continuato– che si dimostri innocente, perché qualora fosse ritenuta colpevole, atti di violenza imputabili a un insegnante elementare che gestisce il presente e il futuro di bimbi di sei-sette-otto anni sarebbero assolutamente gravi”. “Il fatto che poi ...

