Salis | Salvini | “Assurdo che faccia la maestra” Il padre | “Dichiarazioni fuori luogo”

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Mentre la diplomazia italiana si muove per riportarla in Italia, su Ilaria- la39enne milanese da quasi un anno detenuta a Budapest, accusata di aver aggredito due estremisti di destra - scoppia una polemica tutta italiana. La Lega ha fatto sapere che la donna, nel 2017, finì a processo per l'assalto a un gazebo del partito. E anche se i suoi legali precisano che fu assolta "per non aver commesso il fatto", Matteoattacca: "Èche questain Italiala. Non può fare quel lavoro" (ILARIA, CHI È E COSA HA FATTO). "", ribatte ildella 39enne. "Noi siamo garantisti, finche non c'è una condanna in giudicato ...