Salis | Meloni sente Orbán Lega | assaltò un nostro gazebo Salvini | assurdo faccia maestra

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Per riportare Ilariain Italia si sta valutando “la possibilità di fare ricorso immediato alla Corte europea di Strasburgo per la violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che è già costata altre condanne all'Ungheria". Lo spiega all’ANSA Eugenio Losco, uno deili italiani che assiste la 39enne milanese da quasi un anno detenuta a Budapest, accusata di aver aggredito due estremisti di destra. E mentre l'Ungheria assicura il rispetto delle norme a tutela dei detenuti, le immagini che hanno immortalatoin tribunale a Budapest, con le manette ai polsi e i piediti da ceppi di cuoio con lucchetti, hanno portato il governo a rompere un silenzio lungo mesi e mesi. Dato il loro imminente incontro al Consiglio straordinario a Bruxelles del 1° febbraio, la premier Giorgia ...

Nella serata di ieri, intanto una telefonata fra Giorgia Meloni e Viktor Orbán c’è stata, con Palazzo Chigi che ha ritenuto di dover diffondere la notizia di un contatto diretto fra i due leader, ma ...Per Salvini il vero problema è che Ilaria Salis faccia la maestra in Italia: la Lega controcorrente mentre il governo cerca una soluzione.Francesco Silvestri (MoVimento 5 Stelle): "Quel faro (i.e., Orbán) sta portando in un tribunale, incatenata come un cane, un cittadino italiano. L'eroe di questa faccenda diventa chi ha fatto il video ...