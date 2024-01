Salis | Lega | per sentenza è ampiamente nota alle forze di polizia

AGI - L'11 gennaio scorso i giudici ungheresi respinsero la richiesta per far avere i domiciliari in Italia a Ilaria Salis. Stando a quanto riferito ... (agi)

La donna, detenuta in Ungheria, ha sempre militato nel mondo dell'antifascismo. Si dichiara innocente davanti ai giudici ungheresi. In Italia, come ... (huffingtonpost)

In riferimento al gazebo della Lega assaltato nel 2017 a Monza, l'avvocato spiega: "E' stata assolta per non aver commesso il fatto, come aveva ... (sbircialanotizia)

Non solo Ilaria Salis: per l’aggressione ai manifestanti neonazisti è ricercato anche Gabriele Marchesi, per il quale l’Ungheria chiede l’estradizione ...Irene Testa, Garante delle persone private della libertà personale della Sardegna: "Non è che in Italia si va più leggeri quando gli arrestati si portano in giro con le manette e dati in pasto alle te ...Sui social minacce, insulti, filmati realizzati con l'intelligenza artificiale contro l'attivista detenuta in Ungheria. Mentre la Lega si appiglia a un vecchio caso, salvo farsi correggere dal legale ...