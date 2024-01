Salerno | spaccio di droga | arrestato minorenne

Leggi tutta la notizia su zon

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) La Polizia di Stato ha tratto in arresto un, per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di. Gli agenti della Squadra Mobile hanno notato due giovani sospetti nei pressi del Quartiere Zevi di. Il minore ha quindi provato a disfarsi di un contenitore in cui erano riposte 8 dosi di cocaina, ma è stato sorpreso dai poliziotti. Il giovane è stato trovato in possesso anche di una cospicua somma di denaro, probabile provento dello. Inoltre, a casa dello stesso sono stati ritrovati un bilancino di precisione ed un’altra somma di denaro contante per alcune centinaia di euro. Il minore è stato pertanto tratto in arresto in quanto gravemente indiziato del reato di detenzione edi sostanze stupefacenti e trasferito presso il locale C P A è stato messo a disposizione ...