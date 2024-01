Salario minimo | scontro in Commissione | il Pd attacca Terzi FdI “colpevole” di aver detto no…

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Sulsi riapre in Aula lotra Fratelli d’Italia e Pd, dopo le scintille di ieri inAffari europei. Al termine del voto di fiducia sul dl energia, il capogruppo Pd in Senato Francesco Boccia (nella foto con Elly Schlein) prende la parola, facendo sapere che verrà chiesta alla giunta per il regolamento una ‘verifica’ dell’operato del presidentedi Sant’Agata, ‘reo’ per le opposizioni dipreso parte a un voto insul. Non tanto per il voto, ma per il voto contrario al progetto del “” che il Pd cerca di infilare ovunque… Se avesse votato sì… Losul...