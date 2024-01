Sacchi fa la ramanzina al calcio italiano che ha perso De Zerbi ieri ne ha presi 4 dal Luton

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Arrigofa laalper essersi lasciato sfuggire De(chene ha4 dal). Sulla Gazzetta Arrigodedica la sua predica a Dee alche non si interesserebbe a lui. In realtà, facciamo notare all’Arrigo, il punto è che Deormai ha uno stipendio fuori portata per il. Ma andiamo avanti.scrive a proposito di De: Leggo che il nome di Roberto Deviene accostato a quello di grandi club internazionali come il Barcellona e il Liverpool. Ne sono felice, perché considero De...