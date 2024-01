Sacchi | «De Zerbi un maestro | perchè in Italia non lo cercano?»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Le parole di elogio di Arrigonei confronti di Roberto Dee la critica ai clubni per non avergli offerto una panchina Arrigo, dalle colonne de La Gazzetta dello Sport, ha parlato di Roberto De. Il tecnico del Brighton, nonostante il ko di ieri con il Luton – che la rosea titola con un neutro “Va a picco” – è tra i candidati a sedersi sulla panchina del Barcellona e del Liverpool, ma in nessuna invece della Serie A. Di seguito le sue parole. «Leggo che il nome di Roberto Deviene accostato a quello di grandi club internazionali come il Barcellona e il Liverpool. Ne sono felice, perché considero Del’allenatore più interessante dell’ultima generazione e perché lo ritengo pronto per sedersi su panchine così importanti. ...