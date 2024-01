Sacchi | 'De Zerbi un maestro | gli dissi di difendere Vi spiego perché non lavora in Italia'

L'ex tecnico del Milan: "Inspiegabile come abbia dovuto lasciare la Serie A per emergere. Il suo è un calcio che innova e valorizza il talento, ora però sarà difficile competere con Liverpool e Barça" ...Lo stesso Arrigo Sacchi era così. Sono allenatori prigionieri delle loro idee e considerano i calciatori un mezzo per raggiungerli. Sono mister, per come la vedo io, integralisti, talebani. Per questo ...Arrigo Sacchi, ex commissario tecnico della Nazionale, nel suo articolo per la Gazzetta dello Sport ha citato anche Roberto De Zerbi.