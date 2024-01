Ryanair lancia il nuovo volo Bologna-Olbia | ecco quando

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 31 gennaio 2024), 31 gennaio 2024 – Ildiverrà realtà nella primavera 2024. La celebre compagnia irlandese, la più grande in Europa tra quelle a basso costo, ha reso ufficiale la nuova tratta per il Nord della Sardegna. Sarà operativa dal prossimo 2 aprile e avrà frequenza giornaliera. La decisione Per le nuove tratte nazionali, la compagnia ha scelto il Marconi di, che figura al 70esimo posto tra gli aeroporti italiani nella classifica del traffico passeggeri nel 2023. Le operazioni adavranno inizio quest'estate e includeranno 10 nuove rotte: 3 nazionali per Milano Bergamo, Trieste ee 7 internazionali per Dublino, Londra Stansted, Parigi, Bruxelles, Copenaghen, Cracovia e Vienna, con oltre 60 voli ...