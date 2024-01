Runner attaccato da due cani | Ho lottato contro di loro per dieci minuti per salvarmi

Leggi tutta la notizia su today

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Una normale sessione di corsa si è trasformata in una lotta per la sopravvivenza. Ilha combattuto percorpo a corpo con due pastori maremmani. "Quando ne sono uscito ho visto che perdevo molto sangue e non avevo più forza e lucidità". È il racconto di Claudio Suppo, corridore...