Ruggi | Cgil Fp | urge nuovo parcheggio

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Il Segretario Generale FPAntonio Capezzuto e la RSU FPin una nota, inviata al Direttore Generale, – come riporta il quotidiano Le Cronache – sollecita di realizzare al più presto un altroa raso per l’azienda ospedaliera universitaria San Giovanni di Dio ed’Aragona. La richiesta: “Realizzare al più presto ila raso in area d’intervento 2 per il plessodi Salerno. Pur apprezzando il lavoro svolto per la realizzazione delin area d’intervento 1, e considerato che i posti auto a tutt’oggi non sono ancora sufficienti a soddisfare le esigenze dei lavoratori”. Segui ZON.IT su Google News.

Stampa«Realizzare al più presto il parcheggio a raso in area d’intervento 2 per il plesso Ruggi di Salerno». È la richiesta – come riporta oggi il quotidiano “Le Cronache” consultabile online – avanza ...La Cgil Fp intende segnalare, per l’ennesima volta, la carenza di unità nel profilo di Operatore Socio Sanitario, nelle diverse Unità Operative e Servizi dell’Azienda Ospedaliera Ruggi di Salerno, ...I dati Per Salerno per le due aziende sono previste 28 unità per il Ruggi e 84 unità per tutta l’Asl Salerno ...concludono Capezzuto e Voza- Come Funzione Pubblica Cgil Salerno vigileremo che siano ...