Rugby | Sei Nazioni Under 20 | annunciato il XV dell' Italia che sfiderà l' Inghilterra

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Treviso, 31 gen. - (Adnkronos) - A poco più di 48 ore dall'esordio nel Sei2024, la Nazionale20 di Massimo Brunello prende forma con l'annuncio del XV titolare chiamato a scendere in campo allo Stadio Monigo contro i pari età. Il tecnico rodigino, dopo i positivi warm-up test contro Irlanda e Francia giocati tra dicembre e gennaio, finalizza il lavoro di questi giorni di raduno nella Marca mixando conferme e novità assolute, con quattro ragazzi classe 2005 titolari dal primo minuto e tanti esordienti anche tra i 2004. Tra gli avanti solidità e affiatamento garantiti dal trio di prima linea Pisani-Gasperini-Gallorini, già protagonisti sia al Torneo 2023, sia al Mondiale sudafricano di luglio. In seconda centimetri, chili e freschezza nella coppia Redondi-Milano, entrambi nati nel 2005, mentre in terza Capitan Botturi con il numero 8 viene affiancato dai flanker Bellucci e Gritti, quest'ultimo trevigiano doc e figlio d'arte (il papà Andrea fu protagonista da seconda linea sia in maglia Benetton che in maglia Azzurra a cavallo tra gli anni '90 e i primi 2000). In mediana tanta curiosità per la prima da titolare di Martino Pucciariello, numero 10 – a sua volta figlio d'arte'ex pilone Azzurro Federico (8 caps, due volte Campione in Heineken Cup con gli irlandesi del Munster) – chiamato a prendere in mano la regiaa squadra in assenza di Simone Brisighella, ancora fermo ai box per il lungo infortunio. A far coppia con l'italo-argentino il numero 9 Casilio, punto fisso nei meccanismia squadra dopo l'ottimo 2023 mandato in archivio. Elettri e Bozzo danno continuità col passato in una linea veloce che per il resto manda in scena per la prima volta il 2005 Zanandrea al centro, Scalabrin all'ala e Mirko Belloni ad estremo. In panchina cinque avanti, due mediani e un trequarti, confermando che il focusa partita sarà inevitabilmente sui primi otto uomini. “I ragazzi li vedo pronti, abbiamo buone sensazioni in vista del match”, commenta Massimo Brunello. “Sappiamo che sarà durissima, noi abbiamo il nostro solito obiettivo, essere competitivi dal primo all'ultimo minuto, restare sempre dentro la partita, e ovviamente provare a farla nostra se se ne presenterà l'occasione. Dovremo essere pronti a reggere lo scontro individuale, a vincerlo fisicamente, riuscendo a tenere sotto controllo la capacità inglese di muovere la palla nello spazio. Sicuramente dovremo evitare di commettere errori grossolani, l'anno scorso a Gloucester ci sono costati il match e questo nessuno di noi lo ha dimenticato”. “La responsabilità da Capitano la sento, eccome, soprattutto pensando di giocare in uno stadio come quello di Monigo, sempre pieno di un pubblico molto competente”, dice la sua Jacopo Botturi, nuovo skipper degli Azzurrini. “Mentalmente so di dover reggere tanta pressione, ma questo tipo di pressione è di quelle che mi piacciono tanto, e che tanti ragazzi come me sognerebbero di dover gestire. Con l'conterà tanto giocare il nostrosenza commettere errori stupidi, li abbiamo studiati sui loro punti deboli sia in attacco che in difesa e sappiamo cosa dobbiamo fare”. Lunedì sera il suo ventesimo compleanno, festeggiato chiedendo una sola cosa ai compagni: “Ho chiesto di regalarmi e regalarci questa vittoria, non c'è niente che desidero di più”. La direzionea gara – trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport, broadcaster ufficialea competizione – è affidata al francese Evan Urruzmendi, assistito dal connazionale Benoit Rousselet e dallo scozzese Ian Kenny. Quarto Uomo l'no Alex Frasson. Lasciano temporaneamente il raduno, per la scrematura prevista da 29 a 26 giocatori come imposto dai protocolli Six Nations, BINI Francesco (2004,Rovigo Delta), PADOAN Vittorio (2004, Casale), MIDENA Mattia (2005,Paese). Prima degli inni nazionali previsto un minuto di silenzio in memoria di Manrico Marchetto, leggenda trevigiana ed azzurra (terzo marcatore di tutti i tempi in Nazionale) scomparsa domenica sera nella sua città dopo una malattia dal decorso tanto breve quanto spietato.