Rugby | Sei Nazioni 2024 | le favorite Irlanda e Francia vogliono vendicare le delusioni iridate

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Parte questo weekend il Guinness Seie parte la caccia al titolo che un anno fa è stato conquistato dall’. Ma rispetto a 12 mesi fa tante cose sono cambiate, con unaWorld Cup di mezzo e molti campioni che hanno appeso gli scarpini al chiodo. Chi sono, dunque, leper la vittoria finale? I campioni in carica dell’sono sicuramente nel terzetto di chi, sulla carta, si giocherà il titolo. Certo, la delusione per la precoce eliminazione ai Mondiali brucia ancora tantissimo, l’addio di un’icona come Jonathan Sexton avrà il suo peso, ma i ragazzi di Andy Farrell restano una delle formazioni da battere. Hanno esperienza, qualità e quella rabbia accumulata alla RWC da voler sfogare. Rabbia che ha anche la, altra grande delusa ...