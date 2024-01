Rugby | Quesada | “Voglio portare l’Italia al suo massimo potenziale La nostra forza? Velocità e gruppo”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) In una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, il ct dell’ItalGonzalosi è raccontato a pochi giorni dall’inizio del Sei Nazioni 2024: “Ho perso consia nel ’98 da giocatore che nel 2011 da tecnico. Sogno di recuperare proprio quella passione e quel cuore:una squadra aggressiva che non lasci niente agli avversari“.ha poi ripercorso il suo arrivo in Italia: “Innanzitutto ho imparato subito la lingua, come mi ha consigliato Diego Dominguez. Ho scelto di vivere a Milano perché è più comoda per il mio lavoro e sono riuscito a trovare una casa fuori città con un piccolo giardino. Fin da quando sono arrivato ho visto che è molto diverso da ciò a cui ero abituato, specialmente in Francia, ma non è cambiata la mia idea bensì le priorità del lavoro. Sono ...