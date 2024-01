Rossi di vergogna | il Pd legalizza gli antagonisti che assaltano i cantieri Tav

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Chi ha seguito le proteste in Val di Susa negli ultimi anni conosce bene chi sono glidi Askatasuna, protagonisti più volte anche di manifestazioni e scontri a Torino. Un problema che il Comune, guidato dal sindaco del Pd Stefano Lo Russo, intende risolverendo l'occupazione dell'immobile di via Regina Margherita 47, "ostaggio" del centro sociale da 27 anni. Una ricetta, come si legge nella proposta di un comitato di cittadini fatta sua dalla giunta Dem, all'insegna dell'«antifascismo, antirazzismo, antisessismo ed ecologia». Il centrodestra insorge, con la vicecapogruppo di FdI alla Camera Augusta Montaruli che annuncia un'interrogazione al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e un referendum cittadino «contro questo progetto vergognoso». Fermo restando che le responsabilità penali sono individuali e bisogna sempre aspettare il ...

"Vergogna. Non si fa. Ma non in Europa, in nessuno stato nè africano nè di nessuna altra parte del mondo. Vedere qualcuno in catene è orrendo e non ha senso. Ho pensato che Orban lo abbia fatto come ...