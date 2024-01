Rosarno in lacrime Morti Francesco Giovinazzo e Gessica Muià | stavano per sposarsi

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Non ci sono parole. Aè calato il silenzio.e tristezza che pervadono tutti i rosarnesi e non solo per due giovani vite spezzate in un incidente stradale. Il bilancio è di duee di un ferito grave. Una Fiat 500 con a bordo 3 ragazzi poco più che ventenni ha impattato con un pilastro in cemento. L’urto è stato fatale per il conducente,e per la passeggera accanto,, entrambi di 23 anni. A causa delle gravi ferite riportate, il passeggero che occupava il sedile posteriore è stato trasportato in codice rosso presso gli Ospedali Riuniti. Si è reso necessario l’intervento della squadra dei vigili del fuoco di Palmi coordinato dal capo reparto Piero De Salvo, per estrarre dalle lamiere contorte i tre occupanti. I tre ...