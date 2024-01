Roma | uccise bimbo con suv | youtuber patteggia 4 anni e 4 mesi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Matteo Di Pietro, lodel collettivo TheBorderline che il 14 giugno 2023 ha investito e ucciso Manuel Proietti, 5, con il suv Lamborghini preso a noleggio, hato una condanna a 4e 4.Leggi anche: Assalto al portavalori finisce in tragedia, le drammatiche immagini dell’autista La famiglia Proietti e le auto dopo l’impattoIl ventenne travolse una Smart a Casal Palocco, uccidendo il piccolo sul colpo e provocando il ferimento della madre e della sorellina. La pena, per i reati di omicidio stradale aggravato e lesioni, è stata ratificata dal gip di. A Di Pietro, figlio di Paolo, un dipendente del Quirinale sono state riconosciute le attenuanti generiche. L'articolo proviene da The Social Post.