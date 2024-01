Roma | trovato con stupefacenti per 5 milioni di euro | arrestato 26enne

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Cronaca di– (Nova) – E’ statoin possesso di 70 chili di cocaina e 1,5 chili di hashish, per un valore complessivo di circa 5di, e per questo e’ stato. I carabinieri della compagnia di Ostia hanno ammanettato unlidense in una zona residenziale di Fiumicino, in provincia di. Nel corso di un servizio di pattuglia, i militari hanno notato un’auto sbucare improvvisamente da un parcheggio riservato e, alla vista dei carabinieri, frenare bruscamente senza alcun motivo. Il conducente, residente a Ostia, oltre a mostrare evidenti segni di nervosismo, alla domanda su cosa ci facesse in quel parcheggio di proprieta’ privata non ha saputo fornire una giustificazione plausibile. Nelle tasche del, pero’, ...