Roma | rissa tra ragazzini al Pigneto | accoltellato un 15enne | è in gravi condizioni Un 18enne in codice giallo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Un ragazzo di 15 anni si trova indopo essere statonel corso di unain via del, a, vicino alla fermata della metropolitana. Da quanto si apprende, mentre sul posto è arrivata la polizia per svolgere le prime indagini, il fatto è avvenuto intorno alle 19.30 di mercoledì: circa una decina disi sono affrontati e nello scontro ildi origini tunisine è stato raggiunto da una coltellata e trasportato successivamente inrosso al pronto soccorso, anche se non sembra essere in pericolo di vita. Anche un altro giovane di 18 anni è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale in. L'articolo proviene da Il Fatto ...