Roma | rissa al Pigneto | due feriti | grave 15enne accoltellato

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) (Adnkronos) – Unè rimasto ferito in modo, ma non versa in pericolo di vita, dopo essere statoin unaavvenuta vicino alla fermata della metro al. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della polizia. Il ragazzo, tunisino, è stato portato in codice rosso all’ospedale Bambino Gesù. Gli agenti hanno poi rintracciato un altro ragazzo, italiano di origine sudamericana, che sarebbe il presunto aggressore, anche lui ferito e trasportato in codice giallo in ospedale. Da una prima ricostruzione erano una decina i partecipanti allae sono ora in corso gli accertamenti per rintracciarli. L'articolo proviene da Italia Sera.