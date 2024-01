Roma | nonno e nipotino travolti da un’auto

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Pubblicato il 31 Gennaio, 2024 Un uomo di 78 anni e ildi 7 sono statiieri dain via Livorno, nei pressi di piazza Bologna a. Sono stati ricoverati in ospedale in gravi condizioni. Alla guida della macchina un 40enne che si è fermato a prestare soccorso. Sottoposto all’esame alcolemico è risultato negativo. Sono in corso accertamenti della polizia locale del II Gruppo Sapienza sulla dinamica. Sembrerebbe chee nipote stessero attraversando nei pressi delle strisce. L’investimento di ieri avviene a pochi giorni da quello di suor Flora Di Guglielmo, travolta da una macchina sabato a Largo Brancaccio, al centro di, e poi morta in ospedale.

Il nonno : 'Gli avevo detto di non scendere dall'auto' Il nonno poi ricorda: 'Gli ho detto 'resta qui in macchina con me', all'inizio mi ha ascoltato ... (247.libero)

In corso gli accertamenti sulla dinamica: sembrerebbe che nonno e nipote stessero attraversando nei pressi delle strisce ...L'uomo alla guida è un quarantenne e si è fermato a prestare soccorso. Sono in corso gli accertamenti degli agenti della polizia di Roma Capitale per ricostruire la dinamica ...Immediatamente sono scattati i soccorsi ed entrambi sono stati portati in Ospedale con ferite piuttosto serie. Grave incidente a Roma, nonno e nipotino travolti in Via Livorno Partiamo dal sinistro.