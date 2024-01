Roma | Garante degli Animali | Casini e Leoncini Iv | “Una figura che deve essere inserita nello statuto”

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) “Dopo più di un anno dalla scadenza dell’avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla nomina delper il bene la tutela, il Campidoglio non ha ancora individuato nessun nome. Si tratta, a nostro giudizio, di una grave mancanza perché l’istituzione di questarappresenta un passaggio importante nel processo di rilancio della Capitale. Per quale motivo il procedimento amministrativo si è completamente arenato e quali azioni la Giunta intende portare avanti per uscire da questa inspiegabile impasse? Abbiamo appena protocollato un’interrogazione rivolta all’Assessora Alfonsi, proprio per avere maggiori informazioni in merito. Ma intendiamo andare oltre. Riteniamo infatti che l’inclusività e la difesa dei diritti...