Roma | accoltellato durante una maxi rissa al Pigneto | grave un 15enne Ferito un altro giovane

Un ragazzo di 15 anni si trova in condizioni gravi dopo essere stato accoltellato nel corso di una rissa in via del Pigneto , a Roma , vicino alla ... ()

Non era la prima volta che accadeva: in passato, quell’uomo con cui convive da otto mesi, aveva tentato di aggredirla. Uno sguardo di troppo da parte di un collega della donna degenerato in ..."Ti ho visto nelle cose belle della vita, nella gioia, nell’amore del tuo sorriso riconosco una cara amica, uniti per sempre dal dolore, legati dall’amore. Un bacio Pamela. Un bacio Alessandra. By Lup ...Grave aggressione avvenuta questo pomeriggio ad Abbiategrasso. Un uomo, di origini romene, è stato accoltellato a seguito di una lite. La vittima è stata portata in codice rosso all’ospedale San Carlo ...