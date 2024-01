Roma | a 13 anni guarda manga porno e costringe i cuginetti a riprodurne le scene | i genitori lo denunciano

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Un minore di 13è stato denunciato dai suoie dagli zii per aver costretto i cugini di 7 e 5a riprodurredidopo aver consultato 15 siti dihentai (produzione giapponese che sfocia nel generegrafico e che può essere tradotta in italiano come «perversione»). Il reato ipotizzato, scrive la Repubblica, è quello di violenza sessuale. L’indagine sarà però archiviata poiché il minore non è imputabile. La polizia postale ha trovato sul cellulare del 13enne un sito americano che conta 98milioni e 650mila visitatori e all’interno del quale si possono trovare contenuti hard (anche violenti) in cui protagonisti sono i personaggi dei cartoni animati: da Dragon Ball a i Pokémon, fino a Naruto. Un fenomeno che parte dal cattivo uso ...