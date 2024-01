Rogo all' isola ecologica a Reggio Emilia | quindici casi in due mesi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 31 gennaio 2024), 31 gennaio 2024 – I carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza per verificare quanto accaduto in serata alla discarica della zona di via del Partigiano, a, dove si è verificato l’ennesimo incendio a contenitori di rifiuti, all’cittadina. Sono intervenuti i vigili del fuoco della caserma di via della Canalina, che ormai conoscono bene quella struttura. Risulta infatti che dallo scorso dicembre siano stati almenogli interventi delle squadre del 115 per poter domare incendi più o meno estesi. In serata l’allarme è scattato verso le 19 per due cassonetti in fiamme, con ilche ha interessato anche altro materiale come sterpaglie e rifiuti indifferenziati. Al momento non ...