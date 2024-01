Riyadh Season Cup 2024 | la sfida tra Messi e Ronaldo in diretta su Dazn

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Manca sempre meno alla tanto attesa amichevole tra l’Inter Miami e l’Al Nassr, vale a dire Leocontro Cristiano. Il match è in programma il 1° febbraio nella cornice dellaCup e sarà visibile instreaming su. Pochi giorni fa, la squadra diè stata sconfitta per 4-3 dall’Al Hilal di Milinkovic-Savic e proverà a riscattarsi contro CR7 e compagni, sempre nello scenario della Kingdom Arena di. L’8 febbraio è invece prevista lafinale della competizione, vale a dire Al Hilal-Al Nassr, che decreterà la vincitrice della RiyadCup. Per guardare la partita non sarà necessario un abbonamento dato che è inclusa nella modalità free, annunciata pochi giorni fa. ...

Procede la Riyadh Season Cup 2024: domani, giovedì 1 febbraio, si sfideranno Messi e Ronaldo molto probabilmente per l'ultima volta nella loro carriera ...Il marchio turistico saudita "Benvenuti in Arabia" ha lanciato una nuova campagna di marketing globale con Lionel Messi come ambasciatore del turismo. La campagna, intitolata "Go Beyond What You [...] ...Al Nassr-Inter Miami dove vederla in Tv e in streaming: le indicazioni per poter seguire molto probabilmente l'ultimo confronto tra Messi e Ronaldo ...