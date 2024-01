Riscoprire Charles e Ray Eames insieme a Saint Laurent

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 31 gennaio 2024)Rive Droite inaugura The Plywood Sculputre Exibition. La mostra a Los Angeles, in collaborazione con lo studioOffice, espone sette sculture die Ray. Il duo creativo (in coppia sul lavoro e nella vita privata) pioniere del design organico ha ideato alcuni degli arredi più iconici della storia del XX secolo – come la celebre Organic Armchair del 1940, La Chaise del 1948 e la celebreLounge Chair anni 50. Oggi il focus si sposta sulle sculture di legno Plywood, letteralmente compensato, che rappresentano l’approccio multidisciplinare degli. Un’esperimento in cui arte e tecnologia si fondevano: con i primi due esemplari ...