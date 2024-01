Rischiare la vita scalando antenne e palazzi | Milano | esplode l' ultima follia social | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) È una droga. La dopamina viene rilasciata, si sbloccano i meccanismi della ricompensa e del piacere mentre iniziano ad accumularsi i “mi piace” e il numero dei seguaci schizza su. Vertiginosamente in alto, si usa dire. Ma se la foto virale viene scattata dall'ultimo piano del grattacielo più elevato della metropoli, allora le vertigini restano anche fuor di metafora. Sono quasi sempre ragazzi giovani, difficile abbiano più di 25 anni. Anche perché, oltre ad avere un fisico prestante, per spingersi fino a quel folle limite serve anche un pizzico di delirio d'onnipotenza adolescenziale. Prima bisogna individuare la vetta da raggiungere, poi si deve elaborare un piano per conquistarla. Che sia un cantiere, un'antenna, l'ultimo piano di un grattacielo o il tetto vetrato della galleria Vittorio Emanuele, l'obiettivo è scalarla con in testa un unico mantra: «Take only photos, leave only ...