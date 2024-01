Rinnovo Kvaratskhelia | ultim’ora dall’agente | gela i tifosi del Napoli

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Negli ultimi giorni sono circolate indiscrezioni relative ad un possibile contatto traper discutere il. Khvichaè ad oggi una delle stelle più luminose dele della Serie A. Nonostante le difficoltà incontrate in questa stagione da tutta la squadra, che hanno inevitabilmente colpito anche il talento georgiano, l’ex Dinamo Batumi resta un giocatore decisivo, sui cui tante volte, forse troppe, i compagni si appoggiano nel corso dei match. Ad oggi, il contratto che lega l’esterno offensivo alè ancora quello stipulato al suo arrivo in Italia, quandoera ancora per molti uno sconosciuto che mai avrebbe potuto condurre ilal suo terzo scudetto. Una situazione paradossale, ...

Il contratto di Khvicha Kvaratskhelia è ancora lungo: scadrà nel 2027 e ci sarà tempo e modo di discutere di un eventuale rinnovo. L'esterno offensivo georgiano, alla sua seconda stagione in maglia ...Mamuka Jugheli nega contatti con il Napoli per il rinnovo di contratto di Khvicha Kvaratskhelia. Il suo agente ha dichiarato: "Non è vero che stiamo discutendo del rinnovo di contratto, non ci sono ...Dopo Osimhen e Politano, per completare il terzetto d'attacco, ora è il tempo di pensare a Khvicha Kvaratskhelia: le ultime sul rinnovo ...