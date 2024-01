Rinascita padrona del proprio destino Per il settimo posto serve una vittoria

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Il momento è eccellente, la classifica è migliorata e il tempo volge decisamente al bello in casa RivieraBanca, ma la partita con Udine rimane decisiva per conoscere ildei biancorossi in una fase a orologio che ancora non ha rivelato le sue carte. Lo ricordiamo, al termine di questo turno di campionato, girone rosso e girone verde si incroceranno per altre dieci partite. Si affronteranno in casa le cinque che seguono in classifica e fuori casa le cinque che precedono. Esempio: una virtuale decima in classifica del girone rosso, ospiterà tra le mura amiche 11ª, 12ª, 1ª, 2ª e 3ª del verde, mentre andrà in trasferta contro 9ª, 8ª, 7ª, 6ª e 5ª. La settima, invece, avrà in casa 8ª, 9ª, 10ª, 11ª e 12ª e fuori 6ª, 5ª, 4ª, 3ª e 2ª. E sonoqueste, decima e settima posizione, le più probabili per la fine del girone di ritorno di Rbr. Nel primo ...