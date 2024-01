Riforme | Casellati | ‘resta ipotesi secondo premier’

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Roma, 31 gen. (Adnkronos) – “Resta unpremier, in alcunedettagliate”. Così il ministro per leElisabetta, al termine del vertice di maggioranza sul premierato, rispondendo ai cronisti che le chiedono lo stato dell’intesa in maggioranza sulla norma anti-ribaltone. L'articolo CalcioWeb.

ROMA (ITALPRESS) – “Nel programma di centrodestra c'era l'elezione diretta del Presidente della Repubblica, ma per cercare un punto di caduta e per ... (iltempo)

ROMA (ITALPRESS) – “Nel programma di centrodestra c’era l’elezione diretta del Presidente della Repubblica, ma per cercare un punto di caduta e per ... (ildenaro)

ROMA (ITALPRESS) – “La riforma costituzionale non riguarda affatto questo governo, ma il futuro del nostro Paese. Il tempo è maturo per uscire da una ... (liberoquotidiano)

ROMA (ITALPRESS) – “La riforma costituzionale non riguarda affatto questo governo, ma il futuro del nostro Paese. Il tempo è maturo per uscire da una ... (iltempo)

ROMA (ITALPRESS) – “La riforma costituzionale non riguarda affatto questo governo, ma il futuro del nostro Paese. Il tempo è maturo per uscire da ... (ildenaro)

ROMA (ITALPRESS) - Il ruolo cruciale della salute e degli investimenti per creare le basi per un futuro migliore per l'Africa. E' il tema del 5° Summit ECAM (European Corporate Council on Africa and M ...«Il presidente del Consiglio è eletto a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni». È la norma cardine del ddl Casellati sul premierato, voluto fortissimamente da Giorgia Meloni. L’u ...L'accordo sulla riforma del premierato è ancora lontano nella maggioranza. La discussione si è arenata sulla "norma anti-ribaltone" e sui poteri del secondo premier. La Lega difende il testo originari ...