Riforma istituti tecnici e professionali | tensione al Senato Manca il numero legale | seduta sospesa

(Di mercoledì 31 gennaio 2024)nell'aula delche deve approvare il disegno di legge di iniziativa governativa per l'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale, collegato alla legge di bilancio che porta la firma del ministro dell'istruzione e merito, Giuseppe Valditara. Laè stataed è ripresa alle 18:40., però, ilper l'approvazione di alcune modifiche (unre in meno del consentito). L'articolo .

Nel corso del suo intervento in Commissione Cultura alla Camera, il sottosegretario all'Istruzione e al Merito, Paola Frassinetti , in risposta ... (orizzontescuola)

Sono in tutto 171 gli istituti tecnici e professionali, per 193 corsi, ammessi alla sperimentazione della riforma del ministro dell’Istruzione e ... (open.online)

La Riforma degli istituti tecnici e professionali prevede una prima fase di sperimentazione che vede 171 istituti tecnici e professionali , per 193 ... (orizzontescuola)

"I nuovi percorsi quadriennali dell'istruzione tecnico-professionale rappresentano un'importante opportunità per i nostri giovani. Innanzitutto ... (orizzontescuola)

Il senatore del Partito Democratico, Andrea Crisanti , ha criticato il disegno di legge proposto dal governo per la riforma degli istituti ... (orizzontescuola)

manca il numero legale nell'aula del Senato che deve approvare il disegno di legge di iniziativa governativa per l'istituzione della filiera ... (orizzontescuola)

Manca il numero legale nell’aula del Senato che deve approvare il disegno di legge di iniziativa governativa per l’istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale, collegato alla legge ...Il ministro dell’Istruzione ha spiegato via webinar la sperimentazione dei tecnici e dei professionali. «Qui grande adesione» ...BOLOGNA (ITALPRESS) - "E' un riconoscimento straordinario e fondamentale. Con la riforma dello sport entrata in vigore a settembre, è stato finalmente san ...