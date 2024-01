Riecco la Pergolettese Abbate ha trovato la formula vincente

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) CREMA (Cremona) Momento positivo per ladi mister Matteo(nella foto) che nelle ultime due gare ha collezionato 4 punti frutto di una vittoria e un pareggio rispettivamente contro avversari di alto livello come Renate e Triestina. La squadra gialloblù in questi quindici giorni ha cambiato passo lasciandosi alle spalle il periodo opaco dove complice anche tanta sfortuna erano arrivate battute d’arresto immeritate. Al momento Arini e compagni sono al quindicesimo posto in classifica con 27 punti ancora invischiati nella pericolosa zona play out e sarà importante nei prossimi incontri continuare la striscia di risultati utili. I gialloblù hanno ripreso la preparazione ieri pomeriggio al centro sportivo Bertolotti in vista della gara di sabato al Voltini contro la corazzata Vicenza. Il centrocampista ex Livorno Andrea Mazzaran: ...