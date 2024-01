Riciclato o rigenerato | fibre naturali e biologiche | evitando greenwashing e fast fashion La moda green comincia dalle parole che la definiscono

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Per abbracciare il cambiamento occorre farsi trovare preparati. La grande rivoluzionedel nostro tempo sarà, senza dubbio, l’impegno ambientale. Un nuovo modo di intendere e produrre capi che non danneggi l’ambiente e i lavoratori del settore. Il profondo significato dellasostenibile, però, va oltre semplici dichiarazioni d’intenti e l’abuso dell’aggettivo. Esistono definizioni e tecniche di lavorazione da conoscere per poter fare uno shopping davvero sostenibile. ...