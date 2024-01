Ricerca | negli scavi in Turchia l’Università ritrova l’archivio dell’antica Doliche

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Pisa, 31 gennaio 2024 – Daglicittà di, situata nel sud-est dell’odierna, emergono i resti di un edificio che, grazie alle numerose impronte di sigillo in terracottate dagli archeologi, è stato possibile identificare come l’antico archivio cittadino, il luogo in cui venivano conservati i documenti in papiro e pergamena. Sono questi i primi risultati della missione archeologica chedi Pisa ha intrapreso la scorsa estate in collaborazione condi Münster a, città nota nell’antichità come uno dei centri urbani più importantiSiria del Nord. Fondata sotto i successori di Alessandro Magno (i Seleucidi), era stata chiamata come molte altre fondazioni di ...