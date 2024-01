Riassunto | SLB e Equinor trivellano la sezione di pozzi più autonoma ad oggi

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Le soluzioni digitali di trivellazione di SLB hanno consentito adi implementare trivellazioni autonome nella sua piattaforma Peregrino C in Brasile HOUSTON–(BUSINESS WIRE)–SLB (NYSE: SLB)ha annunciato un passaggio significativo per le operazioni di trivellazione interamente autonome nella piattaforma brasiliana Peregrino C di. La combinazione di tecnologie digitali di SLB per l’automazione delle superfici, trivellazionesul fondo e trivellazione direzionale hanno consentito la trivellazione al 99% di unada 2,6 km in modalità di controllo autonomo. In un programma di cinque, è stato raggiunto un aumento del 60% del tasso di penetrazione, che ha permesso di ottenerepiù rapidamente pur riducendo i costi e le ...