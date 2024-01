Riassunto | La soluzione Siren 14 basata sull’IA introduce la sicurezza degli agenti su dispositivi mobili e semplifica la ricerca

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) L’intelligence avanzata è ora accessibile al personale di comando e aglidi polizia in divisa WASHINGTON–(BUSINESS WIRE)–, la società fornitrice di una piattaforma investigativa all-in-one per dipartimenti di polizia esceriffi, agenzie di intelligence e forze dell’ordine, centri informativi e programmi per le aree ad alta intensità di narcotraffico (HIDTA), ha lanciato una nuovaalimentata dall’intelligenza artificiale con accesso dacome parte della versione più recente e del suo bundle di prodottifor Law Enforcement.offre una suite completa di strumenti investigativi per affrontare le sfide odierne, come controlli di polizia, atti di violenza legati a furti con scasso, protezione di VIP, ...