Riassunto | Delta-Fly Pharma Inc | aggiornamento sullo stato delle analisi ad interim dello studio di fase III di DFP-10917 nei pazienti con LMA R R

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) TOKUSHIMA, Giappone–(BUSINESS WIRE)–In seguito alle informazioni precedentemente diffuse il 5 gennaio 2024, siamo entusiasti di condividere la nostra più recente situazione di sviluppo. Di seguito è riportato loattuale dell’addi unomulticentro diIII della monoterapia con DFP-incon leucemia mieloide acuta (LAM) recidivante o refrattaria, condotto negli Stati Uniti. Poiché tra i 150arruolati in questove ne sono alcuni che presentano una sopravvivenza sul lungo termine, intendiamo continuare a seguire questisenza alcun soglia dei dati per determinare i risultati finali della sopravvivenza globale (OS)...

TOKUSHIMA, Giappone–(BUSINESS WIRE)–In seguito alle informazioni precedentemente diffuse il 5 gennaio 2024, siamo entusiasti di condividere la nostra più recente situazione di sviluppo. Di seguito è r ...La Coppa del Mondo di sci femminile fa tappa in Italia con tre giorni a tutta velocità sulla pista Olympia delle Tofane di Cortina dove oggi è in programma una discesa libera, grande attesa per Brigno ...L'aereo, gestito dalla compagnia statunitense Delta, doveva volare verso la capitale colombiana Bogotà, come riportano i media locali. Secondo la Federal Aviation Administration (FAA) statunitense, ...