Remo Sciutto è il vincitore di The Floor

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di mercoledì 31 gennaio 2024)- TheE alla fine ne è rimasto solo uno:della prima edizione di The. Restato nell’ombra fino alla quarta puntata, quando è stato sorteggiato dal, è riuscito a farsi largo nel nuovo show di Rai 2 e a battere i vari concorrenti che lo sfidavano o che decideva lui stesso di sfidare. La categoria della gara finale è stata “outfit famosi“, scelta da Andrea che è arrivato in finale con più caselle (74), lasciando invece sulla categoria “fiori e piante”.(26 anni), per gli amici Rey, si è definito come l’Imperatore del Sacro Calabro Impero, ovvero della sua community sui social dove lavora come divulgatore storico e artistico in modo ironico e ...