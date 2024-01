Reggia di Caserta | riapre l’ala nord ovest del Palazzo Reale

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiRiaprirà al pubblico il primo marzo prossimodeldelladi. Dopo circa un secolo, tremila metri quadrati di superficie tornano ad essere luogo di lettura della realizzazione vanvitelliana. Si tratta degli ambienti della Gran Galleria restituiti dalla Scuola Specialisti dell’Aeronautica Militare e destinati all’importante funzione di spazio per esposizioni temporanee. Un lungo e accurato lavoro di indagine per la rilettura e il recupero delle visuali e prospettive volute dal Vanvitelli e che viene consegnato al pubblico a suggello dell’anno delle Celebrazioni per 250 anni della morte dell’architetto.del, ...