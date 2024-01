Referendum contro la legalizzazione di Askatasuna | la battaglia della Montaruli

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) "Grazie a FdI il casodiventa oggetto del question time alla camera": a dirlo il vice capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Augusta. Che poi ha aggiunto: "Bene l'approfondimento avviato presso la prefettura di Torino comunicato in Aula dal ministro Piantedosi circa il tentativo del comune di Torino di legalizzare il centro sociale. Inaccettabile la violenza politica avallata dalle istituzioni.in più occasioni infatti è stata al centro di disordini e problemi di sicurezza e di ordine pubblico a Torino e fuori, come in Val Susa, senza mai una parola di pentimento o di scuse". La deputata ha spiegato che "Fratelli d'Italia continuerà a opporsi a questa delibera chiedendo uncittadino per annullare questo provvedimento. Appare oggi evidente quello che abbiamo ...

In Venezuela , al referendum sulla controversia con la Guyana vince il sì. Da decenni, il Venezuela è in disputa con la Guyana per il controllo della ... (periodicodaily)

Peraltro, l’obiezione spesso accolta dalla Corte in sede di ricorso in via principale, sintetizzabile nell’effetto ridondanza del vizio sulla competenza regionale, non sia spendibile nel caso nostro, ...Il 9 giugno gli elettori, su decisione odierna del Consiglio federale, saranno chiamati ad esprimersi su ben quattro dossier.Quattro gli oggetti in votazione: oltre alla salute, alle urne per il referendum sull'approvvigionamento energetico e per l'iniziativa no-vax ...